Il Parlamento va in ferie, un mese di vacanze per deputati e senatori (Di venerdì 6 agosto 2021) AGI - Il Parlamento chiude i battenti. deputati e senatori potranno godersi le agognate vacanze per un intero mese. Licenziato il decreto sullo stop alle grandi navi nella laguna di Venezia, termina oggi l'attività di palazzo Madama: i senatori dovranno far rientro nella Capitale martedì 7 settembre, quando nel pomeriggio tornerà a riunirsi l'Aula. Nello stesso giorno è convocata la Conferenza dei capigruppo per stabilire il calendario dei lavori di settembre. Ripartiranno, invece, una settimana prima, il 30 agosto, le commissioni permanenti. La Camera potrebbe dover restare aperta un ... Leggi su agi (Di venerdì 6 agosto 2021) AGI - Ilchiude i battenti.potranno godersi le agognateper un intero. Licenziato il decreto sullo stop alle grandi navi nella laguna di Venezia, termina oggi l'attività di palazzo Madama: idovranno far rientro nella Capitale martedì 7 settembre, quando nel pomeriggio tornerà a riunirsi l'Aula. Nello stesso giorno è convocata la Conferenza dei capigruppo per stabilire il calendario dei lavori di settembre. Ripartiranno, invece, una settimana prima, il 30 agosto, le commissioni permanenti. La Camera potrebbe dover restare aperta un ...

