Green Pass, ecco le regole da rispettare da oggi (Di venerdì 6 agosto 2021) L'Italia entra già da oggi nella stagione del Passaporto verde. Da oggi infatti sarà necessario averlo per accedere ai locali pubblici al chiuso. Quindi per bar e ristoranti quando il tavolo è al ...

Ultime Notizie dalla rete : Green Pass Green Pass, ecco le regole da rispettare da oggi L'Italia entra già da oggi nella stagione del passaporto verde. Da oggi infatti sarà necessario averlo per accedere ai locali pubblici al chiuso. Quindi per bar e ristoranti quando il tavolo è al ...

Salvini: 'Sul Green pass siamo soddisfatti' AGI - 'Rispetto alle ipotesi di partenza io devo dire che sono soddisfatto. Qualcuno voleva il Green pass anche per farci andare in bagno, io credo che siamo invece riusciti a togliere un bel po' di problemi a milioni d'italiani'. Ne è convinto Matteo Salvini, il leader della Lega, che in un'...

Nel bar irriducibile di Cuneo: “Non chiederemo il green pass per entrare” La Stampa Green pass nei ristoranti e in palestra, ma i controlli sono un caso: domande e risposte Se il 2020 è stato l’anno dei moduli e delle autocertificazioni, il 2021 è quello del Green pass, con il Qr-code memorizzato nello smartphone o stampato su un foglio di carta.

Green Pass, scattano le nuove regole: dove bisogna esibirlo A partire da oggi, 6 agosto, sarà obbligatorio per entrare in molti luoghi e partecipare a eventi. In attesa del decreto su scuola e trasporti, scatta da ...

