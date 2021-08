Fauci | Prossima variante più grave Galli-Pregliasco d' accordo

(Di venerdì 6 agosto 2021) LaDelta del Covid-19 comincia a preoccupare gli esperti. La capacità di infezione di questo nuovo ceppo del Coronavirus è molto più elevata rispetto a quella dell'inizio della pandemia, come conferma la storia della "paziente uno" di Bologna tornata positiva a 14 mesi dall'infezione. Una massiccia campagna vaccinale è lo strumento principe per ridurre la capacità del virus di mutare ma la possibilità che si sviluppi unaCovid si fa sempre più concreta. Per il virologo Anthonyciò potrebbe rivelarsi un problema molto serio e anche i colleghi italiani Massimoe Fabrizio ...

Advertising

MediasetTgcom24 : Covid, Fauci: 'La prossima variante potrebbe essere più grave' #covid - francy478 : RT @FabrizioDalCol: Fauci, allarme per la prossima variante: 'Sarà più grave'Galli e Pregliasco d'accordo: 'La soluzione è vaccinare' https… - hirtbello : RT @P_M_1960: La prossima mutazione del coronavirus potrebbe essere anche peggiore e più contagiosa della variante Delta. E' il nuovo allar… - Testament73 : RT @FabrizioDalCol: Fauci, allarme per la prossima variante: 'Sarà più grave'Galli e Pregliasco d'accordo: 'La soluzione è vaccinare' https… - adatorelli : RT @P_M_1960: La prossima mutazione del coronavirus potrebbe essere anche peggiore e più contagiosa della variante Delta. E' il nuovo allar… -

Ultime Notizie dalla rete : Fauci Prossima

variante Covid,lancia l'allarme: 'Potrebbe essere più grave'. Pregliasco e Galli concordano: 'E' possibile' La variante Delta del Covid - 19 comincia a preoccupare gli esperti. La ...lancia l'allarme,variante potrebbe essere più grave Altre News M5S. Conte, cambierà volto, con tante nuove figure, capaci e competenti che daranno il loro contributo Covid....Ma i vaccinati sono in grado di contagiare quanto i non vaccinati? Questa è la domanda che si pongono più frequente milioni di persone nel mondo, ...Il super consigliere della Casa Bianca in fatto di Covid lancia l’allarme: se non si riuscirà a bloccare la corsa del virus, entro la fine dell’anno potremmo aver a che fare con una nuova variante peg ...