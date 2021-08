È quasi fatta per Messi al PSG: contratto pazzesco per la "Pulce" (Di venerdì 6 agosto 2021) Ormai è fatta, secondo quanto riferito da Sky Sport, Lionel Messi sta per firmare con il Paris Saint Germain. Mancano ormai solamente i dettagli e la "Pulce" sarà alla corte di Mauricio Pochettino nella capitale francese. Nasser Al-Khelaifi si è spinto fino all'offerta decisiva di 35 milioni di euro netti a stagione, più un'opzione per il terzo anno di contratto. Domani potrebbe anche essere il giorno del saluto dell'argentino agli ormai ex compagni in blaugrana, prima di prendere il volo privato in direzione Parigi. Leggi su spazionapoli (Di venerdì 6 agosto 2021) Ormai è, secondo quanto riferito da Sky Sport, Lionelsta per firmare con il Paris Saint Germain. Mancano ormai solamente i dettagli e la "" sarà alla corte di Mauricio Pochettino nella capitale francese. Nasser Al-Khelaifi si è spinto fino all'offerta decisiva di 35 milioni di euro netti a stagione, più un'opzione per il terzo anno di. Domani potrebbe anche essere il giorno del saluto dell'argentino agli ormai ex compagni in blaugrana, prima di prendere il volo privato in direzione Parigi.

Advertising

DiMarzio : .@GenoaCFC, quasi fatta per #Lammers: da definire gli ultimi dettagli. L'attaccante arriverà in prestito - ST4CK1TUP : @SwagCohen79 secondo significa c’eri quasi ma nn ce l’hai fatta?? sn smpr secondo ormai è il mio numero in tt NEHBSHSBS???? - NicolaRaiano : RT @CalcioPillole: Il #PSG ad un passo da #Messi: la Pulce firmerà un biennale. - ottuso_ : #Messi al #PSG. Quasi fatta. ???????? - darveyfeels_ : mi è quasi sempre piaciuta, abile concorrente e buona stratega, per il percorso meritava assolutamente la finale ma… -

Ultime Notizie dalla rete : quasi fatta Karate, c'è anche Terni nell'oro di Busà alle Olimpiadi di Tokyo Un abbraccio ed un grazie a Luigi, quasi un figlio per me, ma con lui a tutte quelle persone che in ... alla quale Claudio ha contraccambiato omaggiandomi con la medaglia che avrebbe fatta toccare agli ...

Beirut, la delusione dopo le proteste Infatti, se le divisioni religiose settarizzano il paese e lo piegano a logiche quasi tribali, la ... La spettacolarizzazione che ne è stata fatta poi, non corrisponde a come sono andate le cose. ...

Atalanta, per Romero al Tottenham è quasi fatta. Contatti per Demiral Corriere Bergamo - Corriere della Sera Messi al PSG, è quasi fatta | Cifre e dettagli del contratto Leo Messi è vicinissimo al trasferimento al PSG, che sta limando gli ultimi dettagli con l'entourage. Accordo a un passo per l'ormai ex Barcellona.

L'Italia brucia. Nel 2020 distrutti quasi 65mila ettari di terreno L'Italia brucia. Nel 2020 sono andati in fumo quasi 65mila ettari il 18% in più rispetto al 2019. I reati accertati ammontano a 4.233 (+8,1%); 552 le persone denunciate per incendio doloso e colposo ( ...

Un abbraccio ed un grazie a Luigi,un figlio per me, ma con lui a tutte quelle persone che in ... alla quale Claudio ha contraccambiato omaggiandomi con la medaglia che avrebbetoccare agli ...Infatti, se le divisioni religiose settarizzano il paese e lo piegano a logichetribali, la ... La spettacolarizzazione che ne è statapoi, non corrisponde a come sono andate le cose. ...Leo Messi è vicinissimo al trasferimento al PSG, che sta limando gli ultimi dettagli con l'entourage. Accordo a un passo per l'ormai ex Barcellona.L'Italia brucia. Nel 2020 sono andati in fumo quasi 65mila ettari il 18% in più rispetto al 2019. I reati accertati ammontano a 4.233 (+8,1%); 552 le persone denunciate per incendio doloso e colposo ( ...