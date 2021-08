Draghi va in ferie ed elogia i partiti che lo vogliono fino al 2023 (Di venerdì 6 agosto 2021) Cortile di Palazzo Chigi, metà mattinata: la Passat station wagon di Mario Draghi è sotto le colonne. Da oggi, per due settimane, l’auto scomparirà con il suo passeggero: il premier va in ferie. Tra Roma e Città della Pieve. Ci rivediamo, con i Cdm, il 24 agosto. Prima della pausa, incontro con la stampa. I messaggi che lancia il premier atterrano sul morbido. Eccetto uno: quello che riguarda il suo futuro, il grande rovello. Draghi dice agli italiani di vaccinarsi e di rispettare le regole, ringrazia i ministri per il lavoro svolto. Sottolinea, “senza voler celebrare successi”, che la campagna vaccinale procede (“meglio di Germania, ... Leggi su ilfoglio (Di venerdì 6 agosto 2021) Cortile di Palazzo Chigi, metà mattinata: la Passat station wagon di Marioè sotto le colonne. Da oggi, per due settimane, l’auto scomparirà con il suo passeggero: il premier va in. Tra Roma e Città della Pieve. Ci rivediamo, con i Cdm, il 24 agosto. Prima della pausa, incontro con la stampa. I messaggi che lancia il premier atterrano sul morbido. Eccetto uno: quello che riguarda il suo futuro, il grande rovello.dice agli italiani di vaccinarsi e di rispettare le regole, ringrazia i ministri per il lavoro svolto. Sottolinea, “senza voler celebrare successi”, che la campagna vaccinale procede (“meglio di Germania, ...

