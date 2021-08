Draghi | “Auguro buone vacanze a tutti L’economia migliora ed il governo è unito Rispettate le regole”

(Di venerdì 6 agosto 2021) “Ieri ho ringraziato i ministri per il lavoro che stanno facendo e per la determinazione che hanno avuto in questi sei mesi nel disegnare, implementare e attuare l’agenda del. Ora ci prendiamo due settimane di vacanza, tenendo ben presente che tra due settimane ci vorrà la stessa determinazione se non maggiore per affrontare quelle che sono le sfide, i problemi e le risposte che dobbiamo dare ai problemi gravi e urgenti”.: “Le cose peritaliana vanno bene e spero vadano ancora meglio” Eccolo quindi, il giorno dopo, il presidente del Consiglio che, convocata la stampa, ne approfitta per lanciare un augurio di ...

"Le cose per l'economia italiana vanno bene e si spera vadano ancora meglio - ha detto- ... Vibuone vacanze".... "Vibuone vacanze e spero che ritorniate in forma come siete oggi. Ma voi non avete bisogno di vacanze in effetti, quindi grazie", ha dettosorridendo. "Non esiste contrapposizione di ...Draghi augura buone vacanze e fissa l'agenda dei prossimi mesi. Il premier si mostra imperturbabile alle fibrillazioni da semestre bianco e ricorda cosa c'è ancora da fare. E, a sorpresa, difende la f ...“Ieri ho ringraziato i ministri per il lavoro che stanno facendo e per la determinazione che hanno avuto in questi sei mesi nel disegnare, implementare e attuare l’agenda del governo. Ora ci prendiamo ...