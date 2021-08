Controlli tra i camperisti nell' area non attrezzata a ridosso delle Colonie | al vaglio provvedimenti

Advertising

Marcel_Bel89 : Green pass: Casinò Sanremo tra i primi a fare i controlli - dcorsi1 : @Anse1987 Se tra qualche giorno comincia a girare qualche notizia che qualche locale viene chiuso per 10 gg forse i… - RPiconcelli : @fabiettoilgobbo @peppedinosauro @matteorenzi Bene. Adesso i controlli li fa un solo ente ( come nel resto del mond… - Confesercenti : #Confesercenti: L’avvio dell’obbligo di #GreenPass si sta rivelando un #disastro, tra malfunzionamenti dell’app dep… - Jammasrl : #Associazioni #AttualitàSX #Politica Green Pass: Fiepet, avvio nel caos. Tra malfunzionamenti app, incertezze sui c… -

Ultime Notizie dalla rete : Controlli tra

CesenaToday

...che il personale di sala non rientrai pubblici ufficiali e quindi non possa imporre ai clienti di mostrare la carta d'identità. Facciamo il punto della situazione. leggi anchegreen ...... ma la classe dirigente si deve rinnovarein aeroporto, mascherine e movida: le regole ...questi ci sono cittadini vaccinati con una dose, ma anche cittadini immunizzati e cioè con doppia ..."La nostra clientela ha compreso le ragioni di questo controllo, siamo stati tra i primi in assoluto a richiederlo, da mezzanotte e un minuto, per l'ingresso nelle sale da gioco. (ANSA) ...E’ oggi, venerdì 6 agosto, la giornata del Green Pass. Il Certificato verde fa il suo debutto ufficiale e nella Capitale – così come nel resto d’Italia – scattano i primi controlli per verificarne l’u ...