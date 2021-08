Alle Olimpiadi l’Italia è andata sulla luna | più forte persino della propaganda

Leggi su ilnapolista

(Di venerdì 6 agosto 2021) Sono giornate come questa,come questa che ti fanno comprendere che non è questione di passatismo, che siamo ancora in grado di riconoscere quando abbiamo il privilegio di vivere la storia in prima fila. Come cantava De Gregori “la storia non si ferma davvero davanti a un portone, La storia entra dentro le stanze, le brucia, La storia dà torto e dà ragione”. E la storia siamo anche noi, in qualche modo, quando Filippo Tortu si carica sulle spun’occasione storica, non pensa a quella tempesta che avrebbe potuto travolgerlo, lui che fino a pochi mesi fa era il predestinato dell’atletica italiana e poi è stato spazzato via – come tutti – dal ...