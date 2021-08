Addio Messi | fuori dal Camp Nou i tifosi piangono VIDEO

Advertising

FBiasin : “Qual è la cosa che certamente non vedrai nella tua vita?”. “Il video di addio del #Barcellona a #Messi”. E invece.… - sportface2016 : #Inter, #Mazzola: 'Ipotesi #Messi? Sarebbe una grande cosa con l'addio di Lukaku' - Eurosport_IT : ?????? Clamoroso, ma vero: Leo Messi lascia il Barcellona dopo 21 anni! ? - APesciarelli : @FuckTheMoviola @mirkonicolino Assolutamente ha tirato troppo la corda secondo me considerando che ha fatto molte p… - susydigennaro : RT @napolimagazine: TWEET - Ziliani: 'L'addio di Messi al Barcellona dimostra la disperazione cui erano giunti i club della Superlega' http… -

Ultime Notizie dalla rete : Addio Messi

Ore dopo la clamorosa notizia della fine del rapporto tra Barcellona ee aspettando la conferenza del presidente Laporta , spuntano indiscrezioni circa ciò che avrebbe favorito la rottura ...Per oggi è attesa anche la conferenza stampa del presidente Joan Laporta nella quale dovrebbero essere svelati i particolari sull'di. Appena circolata la notizia, il Paris Saint - German ...L'addio dell'ex United unito però all'arrivo di Dybala più ... ed essere competitivi in Champions League Segui già la pagina di sport de ilGiornale.it? Metti mi piace su Facebook per vedere notizie ...“La notizia dell’addio per motivi economici tra il Barcellona e Messi dimostra il livello di disperazione cui erano giunti blaugrana e Real (oltre alla Juventus): che con l’utopia Superlega speravano ...