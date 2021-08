Vendemmia in ritardo e fino al 10 per cento in meno di produzione (Di giovedì 5 agosto 2021) La Vendemmia partirà in ritardo. Complice una primavera fredda e piovosa, con gelate ai primi di aprile, lo sviluppo dei grappoli è più lento. E le prime stime indicano anche un calo di produzione che ... Leggi su udinetoday (Di giovedì 5 agosto 2021) Lapartirà in. Complice una primavera fredda e piovosa, con gelate ai primi di aprile, lo sviluppo dei grappoli è più lento. E le prime stime indicano anche un calo diche ...

