Superbike oggi | GP Repubblica Ceca 2021 | orari prove libere | tv | streaming | programma Sky e TV8

(Di giovedì 5 agosto 2021) Nuova pista per il Mondialequesto week-end. Dopo lo spettacolo di Assen si riparte da Most, circuito che accoglie per la prima volta il Gran Premio della, sesta competizione del. Il percorso è molto particolare e si articola in 21 impegnative curve, 14 delle quali verso destra. Sono 4.212 i metri di questa pista che negli ultimi anni non ha accolto eventi internazionali ad eccezione di alcune competizione automobilistiche come l’ADAC GT Masters o la NASCAR europea. Jonathan Rea guida la classifica dopo il round nei Paesi Bassi. Il turco Toprak Razgatl?o?lu insegue il con 43 punti di ritardo. ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Superbike oggi

Guardando alladi, secondo lei chi vincerà il titolo? 'Le gare, i campionati e le stagioni disputate insegano tante cose.è facile puntare il dito su Rea, perché ha un team e una ...... senza contare i 17 titoli costruttori e 14 titoli piloti in. Gli archivi svelano che i ... Lo smartphone 5G per tutti? Motorola Moto G 5G Plus , in offertada Stockador a 172 euro oppure ...Nuova pista per il Mondiale Superbike questo week-end. Dopo lo spettacolo di Assen si riparte da Most, circuito che accoglie per la prima volta il Gran Premio della Repubblica Ceca, sesta competizione ...6° round Superbike in Repubblica Ceca. Scott Redding non deve commettere errori per tenere testa a Jonathan Rea. Michael Rinaldi punta al 4° posto.