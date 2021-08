Sassuolo, Caputo: «Sarà tosta digerire la scelta di De Zerbi…» (Di giovedì 5 agosto 2021) L’attaccante del Sassuolo Francesco Caputo ha parlato dell’addio ai neroverdi di Roberto De Zerbi Francesco Caputo, attaccante del Sassuolo, in una intervista a La Gazzetta dello Sport ha parlato anche dell’addio alla panchina neroverde di Roberto De Zerbi. LEGGI QUI L’INTERVISTA COMPLETA «De Zerbi è stato fondamentale per la mia crescita: per il Sassuolo Sarà tosto digerire la sua scelta, ma questo è il calcio. Dionisi lo conosco da venti giorni, troppo pochi. È presto per giudicare, non per dire che per certe cose rivedo il solito ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 5 agosto 2021) L’attaccante delFrancescoha parlato dell’addio ai neroverdi di Roberto De Zerbi Francesco, attaccante del, in una intervista a La Gazzetta dello Sport ha parlato anche dell’addio alla panchina neroverde di Roberto De Zerbi. LEGGI QUI L’INTERVISTA COMPLETA «De Zerbi è stato fondamentale per la mia crescita: per iltostola sua, ma questo è il calcio. Dionisi lo conosco da venti giorni, troppo pochi. È presto per giudicare, non per dire che per certe cose rivedo il solito ...

