Rocio Munoz Morales: "Prima di Raoul Bova sono stata con un uomo che mi ha annientata" (Di giovedì 5 agosto 2021) Rocio Munoz Morales per il suo ultimo personaggio si è ispirata ad un momento difficile della sua vita: la compagna di Raoul Bova in passato è stata con un uomo che la stava annientando. Rocio Munoz Morales, compagna di Raoul Bova, a 19 anni ha avuto una relazione con un collega che la stava annientando: l'attrice, in questi giorni al cinema con il film They Talk, ha raccontato al settimanale 'F' uno dei momenti più bui della sua vita.

