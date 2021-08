Reithera | arriva l' esenzione solo fino al 30 settembre per chi ha la doppia dose

(Di giovedì 5 agosto 2021) I volontari che hanno partecipato alla sperimentazione del vaccino possono tirare un sospiro di sollievo. Per accedere ai luoghi pubblici oppure per viaggiare, non dovranno preoccuparsi del green pass.

Le prospettive per i volontari diora sono definite. 'Questa decisione è un modo per uscire da una situazione imbarazzante - rimarca Mauro Pistello, ordinario di Microbiologia e ...la certificazione di esenzione dal vaccino anti Covid. Come chiarisce una circolare del ...momento rimangono esclusi un migliaio di volontari della sperimentazione del vaccino italiano...I volontari che hanno partecipato alla sperimentazione del vaccino Reithera possono tirare un sospiro di sollievo. Per accedere ai luoghi pubblici oppure per viaggiare, non dovranno preoccuparsi del..Dopo ristoranti, piscine, palestre, cinema, stadi e teatri, il governo ha approvato il nuovo decreto che rende obbligatorio l'uso del Green pass per scuola, università e trasporti a lunga percorrenza.