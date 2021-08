Advertising

giornaleradiofm : Approfondimenti: Raisi,sosterremo ogni azione diplomatica per stop sanzioni: (ANSA) - TEHERAN, 05 AGO - 'Le sanzion… - iconanews : Raisi,sosterremo ogni azione diplomatica per stop sanzioni -

Ultime Notizie dalla rete : Raisi sosterremo

Agenzia ANSA

qualsiasi iniziativa diplomatica che realizzi questo obiettivo', ha detto. Ma, ha sottolineato, 'la politica di pressione e delle sanzioni non indurrà la nazione iraniana a ...ha sottolineato che "il programma nucleare iraniano è pacifico, basato su una fatwa del leader Ali Khamenei secondo cui le armi nucleari sono proibite e non hanno spazio nella nostra strategia ...A Teheran parte l'era dell'ultraconservatore ex capo della magistratura, in un Paese soffocato dalla crisi economica e dall'epidemia di covid ..."Le sanzioni degli Stati Uniti dovrebbero essere immediatamente eliminate ed ogni iniziativa diplomatica che aiuti su questa strada sarà sostenuta dall'Iran". Lo ha detto il neopresidente Ebrahim Rais ...