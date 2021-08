Piano scuola, Snals: “Poche indicazioni precise. Responsabilità scaricate sulle scuole” (Di giovedì 5 agosto 2021) "Lo Snals-Confsal ritiene che il Piano scuola sia stato elaborato sulla scorta di un documento, il verbale del CTS del 12 luglio, connotato da diverse raccomandazioni, ma da Poche indicazioni precise con il rischio di scaricare sulle scuole la Responsabilità di delicate scelte per la sicurezza di alunni e personale", si legge su un comunicato diramato dal sindacato. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di giovedì 5 agosto 2021) "Lo-Confsal ritiene che ilsia stato elaborato sulla scorta di un documento, il verbale del CTS del 12 luglio, connotato da diverse raccomandazioni, ma dacon il rischio di scaricareladi delicate scelte per la sicurezza di alunni e personale", si legge su un comunicato diramato dal sindacato. L'articolo .

