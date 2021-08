Obbligo vaccino, Anief: gli untori non sono i docenti ma gli alunni. Lezioni in presenza con classi da 14 studenti in 35m (Di giovedì 5 agosto 2021) "Nel rapporto 1 a 9 tra insegnanti e alunni non è l’insegnante l’untore ma sono gli alunni stessi", così Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief a Orizzonte Scuola sul rientro a scuola a settembre e 'Obbligo vaccinale per il personale scolastico. "L’Obbligo vaccinale non è la soluzione fondamentale per aprire le scuole - aggiunge - in base ai dati scientifici, la vaccinazione non tutela al 100% dalla diffusione del contagio". L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di giovedì 5 agosto 2021) "Nel rapporto 1 a 9 tra insegnanti enon è l’insegnante l’untore maglistessi", così Marcello Pacifico, presidente nazionalea Orizzonte Scuola sul rientro a scuola a settembre e 'vaccinale per il personale scolastico. "L’vaccinale non è la soluzione fondamentale per aprire le scuole - aggiunge - in base ai dati scientifici, la vaccinazione non tutela al 100% dalla diffusione del contagio". L'articolo .

Advertising

La7tv : #omnibus Nicola #Fratoianni (Sinistra Italiana): 'Il governo trovi il coraggio di imporre l'obbligo vaccinale per t… - repubblica : Stati Uniti, svolta verso il Green Pass: si pensa all'obbligo di vaccino per riaprire a chi arriva dall'estero - Agenzia_Italia : La Corte Suprema francese 'sdogana' il green pass: non è obbligo di vaccino - anto38993696 : RT @adrianobusolin: I sanitari non possono ubbidire all’obbligo: il vaccino imposto non esiste - AniefTorino : Obbligo vaccino, Anief: gli untori non sono i docenti ma gli alunni. Lezioni in presenza con classi da 14 studenti… -