Mauro Corona torna in Rai? Arriva la risposta definitiva (Di giovedì 5 agosto 2021) Per anni ospite fisso di Cartabianca, Mauro Corona è stato escluso dalla Rai dopo alcune dichiarazioni inappropriate, sta per tornare? In molti si ricorderanno della presenza fissa dello scrittore Mauro Corona nel programma di Bianca Berlinguer, Cartabianca. L’ospite si è distinto negli anni per un modo di fare spiccio e la franchezza delle proprie opinioni. Proprio il suo essere schietto lo aveva reso un personaggio di rilievo all’interno della trasmissione di Rai Tre, ma in alcuni casi il suo essere diretto aveva portato a delle liti in diretta con la conduttrice. ... Leggi su periodicoitaliano (Di giovedì 5 agosto 2021) Per anni ospite fisso di Cartabianca,è stato escluso dalladopo alcune dichiarazioni inappropriate, sta perre? In molti si ricorderanno della presenza fissa dello scrittorenel programma di Bianca Berlinguer, Cartabianca. L’ospite si è distinto negli anni per un modo di fare spiccio e la franchezza delle proprie opinioni. Proprio il suo essere schietto lo aveva reso un personaggio di rilievo all’interno della trasmissione diTre, ma in alcuni casi il suo essere diretto aveva portato a delle liti in diretta con la conduttrice. ...

