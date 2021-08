Il segreto di un matrimonio duraturo e felice? Rinunciare al sesso – LO STUDIO

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 5 agosto 2021) Ildi unal. Sembra un paradosso di quelli clamorosi ma c’è un dato che certifica la crescita esponenziale di quelli che in Gran Bretagna hanno ribattezzato da tempo «sexless marriage»: il 30% delle coppie legate da più di dieci anni ha smesso di fare. Un fenomeno nuovo? No. Una moda passeggera? Nemmeno. Perché un po’ in tutti i Paesi dove vengono compiute ricerche sui comportamenti sessuali, i numeri si assestano su quella percentuale che stabilisce come sempre più coppie scelgano le cosiddette nozze ...