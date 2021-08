Green Pass: verso l’obbligo per personale scolastico e studenti universitari (Di giovedì 5 agosto 2021) Dalla Cabina di Regia sono emersi alcuni orientamenti in merito all’uso del Green Pass negli ultimi mesi: i dettagli Green Pass d’obbligo per i docenti e per il personale scolastico. Questo uno degli orientamenti emersi nella riunione della Cabina di regia che ha avuto luogo questa mattina, 5 agosto. Presenti il premier Mario Draghi, i vertici del Cts Franco Locatelli e Silvio Brusaferro, il ministro dell’istruzione Patrizio Bianchi e quello dei Trasporti Enrico Giovannini. All’incontro di Palazzo Chigi hanno partecipato anche i capi delegazione dei partiti, Stefano ... Leggi su zon (Di giovedì 5 agosto 2021) Dalla Cabina di Regia sono emersi alcuni orientamenti in merito all’uso delnegli ultimi mesi: i dettaglid’obbligo per i docenti e per il. Questo uno degli orientamenti emersi nella riunione della Cabina di regia che ha avuto luogo questa mattina, 5 agosto. Presenti il premier Mario Draghi, i vertici del Cts Franco Locatelli e Silvio Brusaferro, il ministro dell’istruzione Patrizio Bianchi e quello dei Trasporti Enrico Giovannini. All’incontro di Palazzo Chigi hanno partecipato anche i capi delegazione dei partiti, Stefano ...

borghi_claudio : Volete le basi legali del perché il green pass è illegittimo e incostituzionale? Eccole qui, squadernate una in fil… - borghi_claudio : La presidente europeista M5S della maggioranza europeista che sostiene il governo più europeista ha appena dichiara… - borghi_claudio : Il numero di articoli di Guerzoni-Sarzanini sul Corriere che ogni giorno annunciano per domani l'obbligo di green p… - ClaireDeLaCroi2 : @NemoCavalloNero @Lara30630793 @JonhDenv @borghi_claudio Quindi io che abito a 1 km dal confine potrò andare a bere… - kappa_k2 : @KotetsuJeegu Esatto. Messa così sembrerebbe un'ammissione che di fatto esista l'obbligo vaccinale per mezzo del green pass obbligatorio. -

Ultime Notizie dalla rete : Green Pass Made in.it, una finestra sulle giovani aziende innovative italiane. Rovatti: 'Nel 2022 si torna a Las Vegas' DDAY.it: Questa situazione di nuova normalità accenna a terminare, tra vaccini e Green Pass? Rovatti : " Le cose iniziano a migliorare, ma non ne siamo fuori. Noi dobbiamo continuare a pensare e a ...

Vaccinati all'estero, si sblocca il certificato: Reithera resta fuori Chi si è vaccinato all' estero oppure è guarito dal Covid lontano dal nostro Paese potrà ottenere il Green pass anche in Italia senza problemi. La nuova circolare del Ministero della Salute , firmata dal direttore generale della Prevenzione Giovanni Rezza, chiarisce alcuni punti che avevano sollevato ...

Nel bar irriducibile di Cuneo: “Non chiederemo il green pass per entrare” La Stampa "Impro sotto le stelle", spettacolo di improvvisazione teatrale alla Masseria Ospitale Il numero dei posti a sedere è limitato e la disponibilità sarà fino ad esaurimento posti. Attenzione: é richiesto l’accesso obbligatoriamente green pass e mascherina (che potrà essere rimossa una ...

Green Pass obbligatorio da domani: quali sono le regole Green Pass obbligatorio in ristoranti, cinema e piscine: le regole da domani. Ci siamo: in attesa del decreto su scuola e trasporti, scatta da domani 6 agosto il green pass obbligatorio per entrare ne ...

