Green pass obbligatorio su treni e navi dal primo settembre. Stipendi bloccati ai prof No vax (Di giovedì 5 agosto 2021) Il consiglio dei ministri ha dato il via libera al decreto che disciplina il Green pass in Italia per scuola e trasporti. Dall’inizio dell’anno scolastico tutto il personale dovrà dimostrare di essere vaccinato o guarito, oppure dovrà aver effettuato un tampone con esito negativo. “Ci impegniamo perche la scuola possa aprire in sicurezza in presenza da settembre e disponiamo il pass obbligatorio per tutto il personale scolastico, lo stesso per l’Università”. Così il ministro della Salute, Roberto Speranza. LEGGI ANCHE Il trucchetto per ottenere il Green pass: si ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 5 agosto 2021) Il consiglio dei ministri ha dato il via libera al decreto che disciplina ilin Italia per scuola e trasporti. Dall’inizio dell’anno scolastico tutto il personale dovrà dimostrare di essere vaccinato o guarito, oppure dovrà aver effettuato un tampone con esito negativo. “Ci impegniamo perche la scuola possa aprire in sicurezza in presenza dae disponiamo ilper tutto il personale scolastico, lo stesso per l’Università”. Così il ministro della Salute, Roberto Speranza. LEGGI ANCHE Il trucchetto per ottenere il: si ...

Advertising

borghi_claudio : Volete le basi legali del perché il green pass è illegittimo e incostituzionale? Eccole qui, squadernate una in fil… - borghi_claudio : La presidente europeista M5S della maggioranza europeista che sostiene il governo più europeista ha appena dichiara… - borghi_claudio : Non voglio nemmeno commentare la galleria degli orrori che sto vedendo sulle anticipazioni di stampa. Per me il dis… - Marisab79879802 : RT @trilly38444741: Giudicate voi????? - GandolfoDomini1 : Violazione spudorata del DIRITTO ALLO STUDIO... ART.34 della Costituzione cancellato per decreto... L'ignoranza è f… -