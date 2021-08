Embracer Group compra altri 8 studi | tra i quali 3D Realms | Digixart | Easy Trigger e Force Field – NotiziaVideogiochi per PC e console | Multiplayer it

Advertising

SteelRevel : RT @Multiplayerit: Embracer Group compra altri 8 studi, tra i quali 3D Realms, Digixart, Easy Trigger e Force Field - Multiplayerit : Embracer Group compra altri 8 studi, tra i quali 3D Realms, Digixart, Easy Trigger e Force Field - NoticieroLalo : - Console_Tribe : Embracer Group acquisisce altre otto compagnie - -

Ultime Notizie dalla rete : Embracer Group

The Games Machine

... sentendo parlare della Cina non potrebbe che venirci in mente Tencent , successivamente l'svedese e, probabilmente, Microsoft per gli Stati Uniti d'America, la quale si è anche ...È chiaro che uno dei nomi più rilevanti in ambito cinese sia quello di Tencent , mentre per la Svezia potrebbe trattarsi di. Per quanto riguarda gli Stati Uniti, è probabile che Epic ...Embracer Group continua ad espandersi con l'acquisizione di Ghost Ship Games, 3D Realms, Slipgate Ironworks e altri studi.Embracer Group compra altri 8 studi, tra i quali 3D Realms, CrazyLabs, Digixart, Easy Trigger, Force Field, Ghost Ship Games, Grimfrost e Slipgate Ironworks.. Continua la vertiginosa espansione di ...