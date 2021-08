Covid: Tokyo aggiorna record contagi,oltre 5.000 in 24 ore (Di giovedì 5 agosto 2021) Numeri mai così allarmanti dei contagi da Covid a Tokyo, che per la prima volta sfondano la barriera dei 5.000 casi giornalieri, concretizzando i timori delle autorità mediche di un'eccessiva ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 5 agosto 2021) Numeri mai così allarmanti deida, che per la prima volta sfondano la barriera dei 5.000 casi giornalieri, concretizzando i timori delle autorità mediche di un'eccessiva ...

Advertising

Adnkronos : #Covid, #boom di contagi a Tokyo: oltre 5mila. - giornaleradiofm : Approfondimenti: Covid: Tokyo aggiorna record contagi,oltre 5.000 in 24 ore: (ANSA) - TOKYO, 05 AGO - Numeri mai co… - Cafeponci : RT @Resenzatrono: grandissimo @IsmaelBennacer !! ha finto un attacco di covid per andare a vincere l’oro a tokyo! mentalita’ pazzesca??????????… - Loredanataberl1 : RT @Adnkronos: #Covid, #boom di contagi a Tokyo: oltre 5mila. - infoitscienza : Covid, nuovo record contagi a Tokyo: 5.042 casi in 24 ore -