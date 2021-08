Contro il Green Pass di nuovo manifestazione in piazza Castello (Di giovedì 5 agosto 2021) “No al Green Pass, così ci uccidono definitivamente”. Più di un migliaio di persone si sono date appuntamento in piazza Castello a Torino per una nuova manifestazione di proteste a poche ore dall’entrata in vigore delle nuove norme che prevedono per chi vuole entrare nei locali o partecipare a eventi sportivi e culturali il Green Pass. Molte le sigle tra cui le Partite IVA e l’associazione Fieristi Italiani. “Vogliamo informare la gente e portarli verso una scelta oggettiva, dare loro il mezzo per poter scegliere liberamente” spiega Giampiero Alaimo vicepresidente ... Leggi su nuovasocieta (Di giovedì 5 agosto 2021) “No al, così ci uccidono definitivamente”. Più di un migliaio di persone si sono date appuntamento ina Torino per una nuovadi proteste a poche ore dall’entrata in vigore delle nuove norme che prevedono per chi vuole entrare nei locali o partecipare a eventi sportivi e culturali il. Molte le sigle tra cui le Partite IVA e l’associazione Fieristi Italiani. “Vogliamo informare la gente e portarli verso una scelta oggettiva, dare loro il mezzo per poter scegliere liberamente” spiega Giampiero Alaimo vicepresidente ...

