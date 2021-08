Chi è Massimo Stano: si è convertito all'Islam per amore della moglie (Di giovedì 5 agosto 2021) Tre medaglie sono arrivate dall' e tutte e tre sono d' oro . Delle altre si è già parlato in lungo e in largo, o meglio: in alto e veloce, ora però ne è arrivata un'altra, e ce la regala Massimo Stano ... Leggi su leggo (Di giovedì 5 agosto 2021) Tre medaglie sono arrivate dall' e tutte e tre sono d' oro . Delle altre si è già parlato in lungo e in largo, o meglio: in alto e veloce, ora però ne è arrivata un'altra, e ce la regala...

Advertising

marcodimaio : ?????? L’Italia è medaglia d’oro olimpica nei 20 km di marcia maschile con il fortissimo Massimo Stano. Un’impresa col… - HuffPostItalia : 29 anni, pugliese, convertito all'Islam per amore: chi è il campione olimpico Massimo Stano - Virus1979C : (Non dite a Salvini che Stano è musulmano..) Chi è Massimo #Stano, che ha vinto l'oro nella marcia alle Olimpiadi - ValerioPastore1 : RT @RenatoMaiaron: La tua libertà finisce dove inizia la mia libertà, massimo rispetto per chi non può vaccinarsi per allergie o altro, per… - RenatoMaiaron : La tua libertà finisce dove inizia la mia libertà, massimo rispetto per chi non può vaccinarsi per allergie o altro… -