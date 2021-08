Charlène di Monaco resterà in Sudafrica fino alla fine di ottobre per problemi di salute Ma per molti il divorzio da Alberto è imminente

Leggi su iodonna

(Di giovedì 5 agosto 2021) La situazione che coinvolgedista diventando sempre più un caso internazionale. La principessa, consorte del principeII, è apparsa nel Principato l’ultima volta il 26 gennaio scorso. Dopodiché, la mamma dei gemellini Gabriella e Jacques, 7 anni, si è recata inper seguire un progetto legatolotta contro il bracconaggio dei rinoceronti. Il suo rientro a, però, non è ancora avvenuto. Non solo: se tutto va bene non avverrà prima di, posticipando di altri mesi il ritorno a casa d...