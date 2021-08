Carolyn Smith a colazione consiglia acqua calda e limone ma con olio e bicarbonato (Di giovedì 5 agosto 2021) A Carolyn Smith piace condividere ciò che fa e in modo particolare quando c’è qualcosa che può fare bene a tutti. E’ in un video appena postato sul suo profilo Instagram che la giudice di Ballando con le Stelle spiega che ha dovuto tassativamente cambiare la sua alimentazione prima per la salute e poi per sconfiggere quello che chiama l’intruso. “Sta andando bene ma dobbiamo curarci per prima cosa con l’alimentazione e a 360 gradi” quindi Carolyn Smith suggerisce di prendere un bicchiere, l’acqua calda, un limone bio e dell’olio di oliva extra vergine bio, ... Leggi su ultimenotizieflash (Di giovedì 5 agosto 2021) Apiace condividere ciò che fa e in modo particolare quando c’è qualcosa che può fare bene a tutti. E’ in un video appena postato sul suo profilo Instagram che la giudice di Ballando con le Stelle spiega che ha dovuto tassativamente cambiare la sua alimentazione prima per la salute e poi per sconfiggere quello che chiama l’intruso. “Sta andando bene ma dobbiamo curarci per prima cosa con l’alimentazione e a 360 gradi” quindisuggerisce di prendere un bicchiere, l’, unbio e dell’di oliva extra vergine bio, ...

