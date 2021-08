Caro Draghi, che fine hanno fatto le cure domiciliari? (Di giovedì 5 agosto 2021) Il 2021 non è solo l’anno in cui lo sport ci regala grandissime emozioni e ci unisce come solo il tifo sa fare, è anche l’anno in cui molti adolescenti statunitensi impazziscono per i Maneskin: è l’anno in cui, per la prima volta, il rock italiano spopola all’estero! Che gioia! Questi nostri giovanissimi talenti vincono l’Eurovision urlando “La gente purtroppo parla, non sa di che cosa parla”. Che gran verità. Io non accetto che un premio strega sulla prima pagina del Corriere mi definisca una sempliciotta, se pur non cattiva… una specie di figlia dei fiori inconsapevole. Perché sono l’esatto contrario. Sono per la scienza e sono per il progresso, li ho sempre abbracciati. E su ogni cosa ... Leggi su nicolaporro (Di giovedì 5 agosto 2021) Il 2021 non è solo l’anno in cui lo sport ci regala grandissime emozioni e ci unisce come solo il tifo sa fare, è anche l’anno in cui molti adolescenti statunitensi impazziscono per i Maneskin: è l’anno in cui, per la prima volta, il rock italiano spopola all’estero! Che gioia! Questi nostri giovanissimi talenti vincono l’Eurovision urlando “La gente purtroppo parla, non sa di che cosa parla”. Che gran verità. Io non accetto che un premio strega sulla prima pagina del Corriere mi definisca una sempliciotta, se pur non cattiva… una specie di figlia dei fiori inconsapevole. Perché sono l’esatto contrario. Sono per la scienza e sono per il progresso, li ho sempre abbracciati. E su ogni cosa ...

