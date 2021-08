Calciomercato Salernitana: fatta per Caprari dalla Sampdoria. I dettagli (Di giovedì 5 agosto 2021) Calciomercato Salernitana: dopo Bonazzoli, il club campano è pronta a chiudere anche per Caprari della Sampdoria La Sampdoria continua l’operazione sfoltimento della rosa: dopo aver acquistato Federico Bonazzoli, infatti, la Salernitana è a un passo dal trovare l’accordo definitivo anche per Gianluca Caprari. Come riporta Alfredo Pedullà, infatti, la trattativa tra i due club è ormai in dirittura d’arrivo. L’operazione dovrebbe concludersi sulla base di un prestito con obbligo di riscatto in caso di salvezza. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di giovedì 5 agosto 2021): dopo Bonazzoli, il club campano è pronta a chiudere anche perdellaLacontinua l’operazione sfoltimento della rosa: dopo aver acquistato Federico Bonazzoli, infatti, laè a un passo dal trovare l’accordo definitivo anche per Gianluca. Come riporta Alfredo Pedullà, infatti, la trattativa tra i due club è ormai in dirittura d’arrivo. L’operazione dovrebbe concludersi sulla base di un prestito con obbligo di riscatto in caso di salvezza. L'articolo proviene da Calcio News 24.

