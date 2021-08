Bari | presentate le nuove maglie | Fede | Passione e Speranza

(Di giovedì 5 agosto 2021) Ecco il comunicato comparso sul sito ufficiale dell’SSCin relazione allein giornata al San Nicola in un evento organizzato ad hoc: FIGLI DI, FRATELLI D’ITALIA. È questo il claim scelto per la presentazione delle Kombat 2022, legara ufficiali SSCper la s.s. 2021/22 che rappresentano il tricolore e un trittico fondante per lo sport:. Il presidente Luigi De Laurentiis, collegato da Roma, ha fatto gli onori di casa insieme al responsabile marketing ...

Numerose le segnalazioni, a Lecce la Digos ha aperto un'indagine in seguito a una denuncia. E chi esponeva cartelli che invitavano a rispettare la legge si è convinto a toglierli ...
"Figli di Bari, Fratelli d'Italia". Cosi la SSC Bari ha presentato le nuove maglie per la stagione 2021/2022 ispirate al tricolore italiano. I completi disegnati da Kappa sono stati presentati questo ...