Angelo Spagnoletti | «L’esercizio dell’umiltà»

(Di giovedì 5 agosto 2021) Secondo Angelo Spagnoletti il segreto per vivere a Roma da fuorisede è quello di non sentirti mai romano: «Vivo in questa città da otto anni, ormai ho un rapporto di amore e odio per Roma» rivela al telefono da Benevento, dove sta ristrutturando una casa in campagna che già sa che diventerà il suo posto del cuore, un modo per rigenerarsi e riscoprire le sue radici. Dal piccolo paese di San Giorgio la Molara se n’è andato subito dopo il liceo per inseguire un sogno, quello della recitazione, che coltiva da quando ha 12 anni: un sogno che l’ha portato a farsi le ossa in teatro e a conquistare il grande pubblico grazie a Generazione 56k, la serie di Cattleya realizzata in collaborazione con i The Jackal e disponibile su Netflix che lo ha visto nel ruolo di Daniel, un ragazzo che cerca l’amore e la spensieratezza di un’infanzia beata. https://www.youtube.com/watch?v=qGd4o54vFk8&t=28s