Ross Chastain | accordo con Trackhouse

(Di mercoledì 4 agosto 2021)annuncia la sua nuova destinazione, ilRacing. Il 28enne attualmente con Ganassi nella NASCAR Cup Series si accasa con la scuderia che ha acquistato gli asset del team di Chip. Il pilota originario della Florida affiancherà il già riconfermato Daniel Suarez. “è un pilota giovane e aggressivo, e crediamo che abbia il talento giusto per vincere“, ha commentato il team owner Justin Marks. “Pensiamo che la sua personalità e la sua etica del lavoro si adattino bene con Daniel mentre mettiamo in piedi la nostra organizzazione per il 2022 e oltre“. Chip Ganassi vende il suo team NASCAR Chi è ...

Il Trackhouse Racing ha annunciato pilota e numero della seconda vettura: sulla #1 ci sarà Ross Chastain!

In top - 10 hanno concluso anche Kyle Larson, migliore interprete per il team Hendrick dopo il calo di Chase Elliott, leader iniziale, Ross Chastain, Alex Bowman e Denny Hamlin. La NASCAR Cup Series 2021 è la 73a stagione per le corse automobilistiche professionali NASCAR negli Stati Uniti e la 50a stagione per la serie Cup dell'era moderna. Con una performance di qualità sull'ovale corto di Loudon, New Hampshire, Aric Almirola è diventato il tredicesimo vincitore diverso della Nascar 2021, assicurandosi un posto per i playoff che decider ...