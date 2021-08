Reati online in aumento, allarme cybersecurity in Italia (Di mercoledì 4 agosto 2021) allarme cybersicurezza in Italia con truffe, frodi e delitti informatici cresciuti del 48% E’ quanto emerge dall’analisi dell’Unione europea delle cooperative (Uecoop) su dati Istat per cinque anni in relazione all’attacco hacker al Centro elaborazione dati della Regione Lazio che ha costretto al blocco delle prenotazioni e al rallentamento delle somministrazioni del vaccino anti-Covid. Ogni giorno in Italia – spiega Uecoop – si verifica una media di oltre 600 Reati informatici per un totale che ha superato i duecentomila all’anno. Gli strumenti a disposizione del crimine sul web – evidenzia Uecoop – vanno dall’ormai ... Leggi su quifinanza (Di mercoledì 4 agosto 2021)cybersicurezza incon truffe, frodi e delitti informatici cresciuti del 48% E’ quanto emerge dall’analisi dell’Unione europea delle cooperative (Uecoop) su dati Istat per cinque anni in relazione all’attacco hacker al Centro elaborazione dati della Regione Lazio che ha costretto al blocco delle prenotazioni e al rallentamento delle somministrazioni del vaccino anti-Covid. Ogni giorno in– spiega Uecoop – si verifica una media di oltre 600informatici per un totale che ha superato i duecentomila all’anno. Gli strumenti a disposizione del crimine sul web – evidenzia Uecoop – vanno dall’ormai ...

