"Ragazze, state attente". Massimo Giletti, un drammatico appello e la bordata ai magistrati: "Quei pregiudizi sugli stupri" | Video (Di mercoledì 4 agosto 2021) Un ritorno in tv "a sorpresa", quello di Massimo Giletti. Ieri, martedì 4 luglio, infatti era su La7 con una puntata speciale di Non è l'Arena, il programma che alla luce di questa puntata, probabilmente, tornerà a condurre anche il prossimo anno (insomma, niente passaggio a Rai 2). Una puntata tutta dedicata all'intervista e alla testimonianza di due Ragazze che hanno denunciato uno stupro in Sardegna, denuncia archiviata dopo un anno di indagini. Un caso che per evidenti ragioni ricorda da vicino quello di Ciro Grillo, anche perché la procura è la medesima, quella di Tempio Pausania. Una puntata toccante, in cui l'emozione delle ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 4 agosto 2021) Un ritorno in tv "a sorpresa", quello di. Ieri, martedì 4 luglio, infatti era su La7 con una puntata speciale di Non è l'Arena, il programma che alla luce di questa puntata, probabilmente, tornerà a condurre anche il prossimo anno (insomma, niente passaggio a Rai 2). Una puntata tutta dedicata all'intervista e alla testimonianza di dueche hanno denunciato uno stupro in Sardegna, denuncia archiviata dopo un anno di indagini. Un caso che per evidenti ragioni ricorda da vicino quello di Ciro Grillo, anche perché la procura è la medesima, quella di Tempio Pausania. Una puntata toccante, in cui l'emozione delle ...

Advertising

erikadiro : cioe mi state dicendo che rkomi ed ernia erano nello stesso posto alla stessa ora e non hanno cantato “10 ragazze”? #BattitiLive - infoitcultura : Speciale Non è l'Arena: la ricostruzione di Danilo Lupo sul caso delle due ragazze che hanno denunciato di essere s… - janealmare : Sono un po' sotto shock stasera perché ho visto Non è l'arena con il caso delle ragazze stuprate in Sardegna, alla… - nonelarena : #nonelarena @Danilo_Lupo raccoglie una testimonianza sul caso delle due ragazze che hanno denunciato di essere stat… - La7tv : #nonelarena Danilo Lupo raccoglie una testimonianza sul caso delle due ragazze che hanno denunciato di essere state… -