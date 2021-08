Pallanuoto, Pietro Figlioli: “Commessi troppi errori, la Serbia ha meritato di vincere” (Di mercoledì 4 agosto 2021) Il 10-6 con cui la Serbia ha battuto il Settebello, nei quarti di finale del torneo olimpico delle Olimpiadi di Tokyo, non lascia spazio in questo momento a troppe analisi in casa italiana. Il gruppo allenato da Sandro Campagna si prende le sue responsabilità partendo dalle parole di capitan Pietro Figlioli. “Abbiamo lavorato tanto per arrivare a giocare questo tipo di partite. Eravamo pronti – ha affermato l’azzurro – sotto tutti i punti di vista. Sapevamo che sarebbe stata una partita impegnativa, ma abbiamo commesso troppi errori. La Serbia ha meritato di ... Leggi su oasport (Di mercoledì 4 agosto 2021) Il 10-6 con cui laha battuto il Settebello, nei quarti di finale del torneo olimpico delle Olimpiadi di Tokyo, non lascia spazio in questo momento a troppe analisi in casa italiana. Il gruppo allenato da Sandro Campagna si prende le sue responsabilità partendo dalle parole di capitan. “Abbiamo lavorato tanto per arrivare a giocare questo tipo di partite. Eravamo pronti – ha affermato l’azzurro – sotto tutti i punti di vista. Sapevamo che sarebbe stata una partita impegnativa, ma abbiamo commesso. Lahadi ...

