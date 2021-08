Orlando convoca parti sociali il 9 agosto su riforma ammortizzatori

Advertising

fisco24_info : Riforma ammortizzatori, Orlando convoca le parti sociali lunedì: L'incontro alle 15.30 in videoconferenza - iconanews : Riforma ammortizzatori, Orlando convoca le parti sociali lunedì -

Ultime Notizie dalla rete : Orlando convoca

Agenzia ANSA

Il ministro del Lavoro, Andrea, ha convocato lunedì 9 agosto, alle 15.30, le parti sociali per la presentazione del documento sulla riforma degli ammortizzatori sociali. L'incontro si svolgerà in videoconferenza. 4 agosto ...Il ministro del Lavoro, Andrea, ha convocato i sindacati ben sapendo che per Cgil, Cisl e Uil il tema pensioni è legato al problema lavoro, licenziamenti e ammortizzatori sociali. Il nodo ...Milano, 4 ago. (askanews) - Il ministro del Lavoro, Andrea Orlando, ha convocato lunedì 9 agosto, alle 15.30, le parti sociali per la ...Il ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, Andrea Orlando, ha convocato lunedì 9 agosto, alle 15.30, le parti sociali per la presentazione del documento sulla riforma degli ammortizzatori socia ...