Milan, sconfitta ai rigori in amichevole contro il Valencia. Spunti positivi per Pioli (Di mercoledì 4 agosto 2021) Il Milan ha perso 5-3 contro il Valencia ai calci di rigore, punteggio fermo sullo 0-0 durante i tempi regolamentari. Nel primo tempo rossoneri più volte pericolosi, annullato un gol regolare a Leao. Nella ripresa spazio anche per Olivier Giroud, nel finale brutto intervento di Krunic su Gaya, il quale reagisce con una testa a testa: si sviluppa dunque una mini rissa con tutti i giocatori attorno al capitano del Valencia. Ora la squadra di Pioli si proietterà verso il match contro il Real Madrid in Austria. Sequenza rigori: Vallejo gol, Giroud gol, Maxi Gomez gol, ... Leggi su alfredopedulla (Di mercoledì 4 agosto 2021) Ilha perso 5-3ilai calci di rigore, punteggio fermo sullo 0-0 durante i tempi regolamentari. Nel primo tempo rossoneri più volte pericolosi, annullato un gol regolare a Leao. Nella ripresa spazio anche per Olivier Giroud, nel finale brutto intervento di Krunic su Gaya, il quale reagisce con una testa a testa: si sviluppa dunque una mini rissa con tutti i giocatori attorno al capitano del. Ora la squadra disi proietterà verso il matchil Real Madrid in Austria. Sequenza: Vallejo gol, Giroud gol, Maxi Gomez gol, ...

