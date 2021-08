Migranti | i ricatti di Salvini e le inutili missioni dei ministri a Tripoli

(Di mercoledì 4 agosto 2021) La buona politica si nutre anche di gesti simbolici. Di resistenza democratica. Come quella messa in atto dai senatori di L'Alternativa C'è. 'Stop al finanziamento della guardia costiera libico - ...

Advertising

globalistIT : -

Ultime Notizie dalla rete : Migranti ricatti

Globalist.it

Attualmente oltre 800si trovano a bordo di navi Ong in attesa che Italia o Malta concedano un porto di sbarco, e altre 500 persone sarebbero in mare alla deriva, ancora bisognose di ...... percependo salari da fame, sottoposti a violenze e, erosi persino di una parte del loro ... schiavistiche nei confronti per lo più lavoratori stranieri,extracomunitari e comunitari. ...La buona politica si nutre anche di gesti simbolici. Di resistenza democratica. Come quella messa in atto dai senatori di L’Alternativa C’è. “Stop al finanziamento della guardia costiera libico-turca" ...Sul Fatto di domani vi daremo conto dei risultati della consultazione telematica e faremo una radiografia dello stato di coesione del Movimento. Stesso discorso sui reati ambientali: nonostante l’ecol ...