Maneskin con Iggy Pop per I Wanna Be Your Slave, in digitale e in 45 giri edizione limitata (Di mercoledì 4 agosto 2021) I Maneskin con Iggy Pop per I Wanna Be Your Slave, in una nuova versione alla quale hanno lavorato nelle scorse settimane. Erano già arrivate sui social alcune immagini della band al lavoro con Iggy Pop ed effettivamente ci si stava chiedendo se fossero in programma collaborazioni e duetti. La risposta non ha richiesto molto tempo e oggi è arrivata la conferma ufficiale: i Maneskin collaborano con Iggy Pop per una nuova versione di I Wanna Be Your Slave. La nuova versione del brano sarà disponibile ... Leggi su optimagazine (Di mercoledì 4 agosto 2021) IconPop per IBe, in una nuova versione alla quale hanno lavorato nelle scorse settimane. Erano già arrivate sui social alcune immagini della band al lavoro conPop ed effettivamente ci si stava chiedendo se fossero in programma collaborazioni e duetti. La risposta non ha richiesto molto tempo e oggi è arrivata la conferma ufficiale: icollaborano conPop per una nuova versione di IBe. La nuova versione del brano sarà disponibile ...

Advertising

FBiasin : Quando hanno vinto i #Maneskin ci hanno accusato i francesi. Quando abbiamo vinto #Euro2020 ci hanno accusato gli i… - IlContiAndrea : Venerdì esce la versione speciale di #IWannaBeYourSlave dei #Maneskin in collaborazione con #IggyPop - rtl1025 : ??'Siamo molto dispiaciuti nell'annunciare che non potremo esibirci al #LokerseFreesten giovedì, #Ethan ha una tendi… - RadioFrecciaOf : Confermata la collaborazione tra #Maneskin ed #IggyPop Tutti i dettagli ?? #radiofreccianotizie @thisismaneksin… - AshHansen747 : RT @novasocialnews: I Maneskin 'duettano' con Iggy Pop: esce venerdì una nuova versione di 'I Wanna be your slave' -