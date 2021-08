Luce e gas mercato libero | 6 procedimenti Antitrust

(Di mercoledì 4 agosto 2021) L’esame dei 13istruttori aperti dall’per mancanza di trasparenza nella prospettazione delle condizioni economiche di fornitura di energia elettrica e gas sulsi è concluso con l’irrogazione di due sanzioni e 11 chiusure. Lo comunica l’Autorità Garante della Concorrenza e delspiegando che nei confronti delle società Argos e Sentra Energia – dopo avere accertato l’ingannevole od omessa indicazione dei costi di fornitura dell’energia elettrica e/o del gas e l’applicazione di oneri non dovuti dagli utenti – sono state irrogate due sanzioni: per 2,16 milioni ad ...

Infine, tramite 3 interventi di moral suasion, l'Autorita' ha invitato Eni, A2A e Sorgenia a "rendere piu' chiare e complete le comunicazioni promozionali, attuali e future, indicando con ... L'esame dei 13 procedimenti istruttori aperti dall'Antitrust per mancanza di trasparenza nella prospettazione delle condizioni economiche di fornitura di energia elettrica e gas sul mercato libero si ... L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (Agcm) ha annunciato di avere concluso 13 procedimenti istruttori per mancanza di trasparenza nella prospettazione delle condizioni economiche di for ...