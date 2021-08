Laila El Harim: l’operaia morta ieri sul lavoro a Modena lascia una figlia di 4 anni e un compagno (Di mercoledì 4 agosto 2021) Si chiamava Laila El Harim la donna morta ieri mattina sul lavoro a Modena. l’operaia si trovava nei pressi di un macchinario all’interno dell’azienda Bombonette di Camposanto, quando è rimasta incastrata negli ingranaggi. Per lei non c’è stato nulla da fare. Laila lascia il compagno e una figlia di 4 anni. Laila El Harim: chi era l’operaia morta sul lavoro nel modenese ieri ... Leggi su thesocialpost (Di mercoledì 4 agosto 2021) Si chiamavaElla donnamattina sulsi trovava nei pressi di un macchinario all’interno dell’azienda Bombonette di Camposanto, quando è rimasta incastrata negli ingranaggi. Per lei non c’è stato nulla da fare.ile unadi 4El: chi erasulnel modenese...

masterofnone_13 : RT @beabri: Laila El Harim, 40 anni, morta incastrata nella fustellatrice alla quale stava lavorando. Ruggero Zangrilli, morto in un incend… - Che22peace71 : RT @Marco_dreams: Ennesimo omicidio che passerà come incidente sul lavoro. “La macchina a cui lavorava Laila El Harim aveva un doppio bloc… - mlorlandoLuisa : RT @giuliocavalli: A Bologna la Logista licenzia 90 lavoratori via whatsapp. Alla Modular non si possono prendere bottigliette d'acqua fuor… - mbmarino : @mantegazziani È vero ed è molto triste. Con tutto il rispetto però per l’extracomunitaria che si prostituisce non… - EmilianoMaveri : RT @beabri: Laila El Harim, 40 anni, morta incastrata nella fustellatrice alla quale stava lavorando. Ruggero Zangrilli, morto in un incend… -