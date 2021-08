La Suzuki avrà (finalmente) l’holeshot (Di mercoledì 4 agosto 2021) l’holeshot device è un must-have della MotoGP, e la Suzuki finalmente si adegua. Il direttore tecnico Ken Kawauchi ha annunciato che, a partire dal GP di Stiria, anche le GSX-RR di Joan Mir e Alex Rins adotteranno il sistema, al momento solo per l’asse posteriore. “Si può sempre migliorare e l’arrivo del regolatore di altezza posteriore aiuterà i nostri piloti a rendere di più. Quando si corre in MotoGP, al livello più alto, la sfida è migliorarsi continuamente“, ha commentato Kawauchi. La soluzione è arrivata a seguito della richiesta dei piloti, i quali lamentano mancanze nello sviluppo della moto. Holeshot device: ... Leggi su sport.periodicodaily (Di mercoledì 4 agosto 2021)device è un must-have della MotoGP, e lasi adegua. Il direttore tecnico Ken Kawauchi ha annunciato che, a partire dal GP di Stiria, anche le GSX-RR di Joan Mir e Alex Rins adotteranno il sistema, al momento solo per l’asse posteriore. “Si può sempre migliorare e l’arrivo del regolatore di altezza posteriore aiuterà i nostri piloti a rendere di più. Quando si corre in MotoGP, al livello più alto, la sfida è migliorarsi continuamente“, ha commentato Kawauchi. La soluzione è arrivata a seguito della richiesta dei piloti, i quali lamentano mancanze nello sviluppo della moto. Holeshot device: ...

