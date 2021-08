La comparsa del karate ai Giochi e altre discipline non più olimpiche

Leggi su linkiesta

(Di mercoledì 4 agosto 2021) Nella notte tra mercoledì e giovedì si scriverà un’altra pagina di storia deiOlimpici. Il Nippon Budokan (Palazzetto delle Arte Marziali) sarà la location del debutto olimpico del: un’arte marziale con radici millenarie nata sull’isola di Okinawa. A Tokyo ilsi divide in due specialità: 60 atleti coinvolti nelle gare di kumite, altri 20 nella specialità kata. Se il kumite consiste in combattimenti uno contro uno, più fruibili e comprensibili per il pubblico, l’approdo del kata a Tokyo 2020 è stato un po’ più complesso. Il kata è una dimostrazione di mosse contro un avversario immaginario, in cui in pochi minuti si ...