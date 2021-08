Italia campione d'Europa per il riciclo di lattine (Di mercoledì 4 agosto 2021) Il nostro paese ha così già superato gli obiettivi fissati dall'Ue per il riciclo di tutti gli imballaggi in alluminio, cioè il 50% entro il 2025 e il 60% entro il 2030 Leggi su rainews (Di mercoledì 4 agosto 2021) Il nostro paese ha così già superato gli obiettivi fissati dall'Ue per ildi tutti gli imballaggi in alluminio, cioè il 50% entro il 2025 e il 60% entro il 2030

Advertising

DarioNardella : A Lorenzo Zazzeri, il nostro campione olimpico appena tornato in Italia, sono stati rubati i ricordi dell’esperienz… - LiaCapizzi : ORO Gimbo ORO Marcell 9'80 Jacobs è campione olimpico!!! Da impazzire i-m-p-a-z-z-i-r-e (e piangere pure) Tambe… - Coninews : Bentornato a casa Vito! ????? Il campione olimpico Vito Dell'Aquila è atterrato in Italia! ?? #ItaliaTeam #Tokyo2020… - DanieleRaponi : #Tokyo2020 #Olimpiadi #ItaliaTeam #ciclismo su pista ???? #Italia #Lamon #Consonni #Milan #Ganna Campione olimpica… - NeriSiamo : @fattoquotidiano Vorrei ricordare che in Cina sono morte per covid meno persone che da noi, il che è credibile come… -