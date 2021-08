Il collasso libanese è solo l’ultimo nel mondo arabo

(Di mercoledì 4 agosto 2021) Scomparso il sistema pluralistico, il paese fa i conti con l’impoverimento e l’autoritarismo politico. La popolazione è allo stremo ma non sconfitta, e cerca una via d’uscita. Leggi

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : collasso libanese

Una delle nuove e preferite tecniche del regimecontro i suoi oppositori consiste nel convocare i cittadini perché siano interrogati dai servizi di sicurezza. O, in alcuni casi, arrestare le ...Convento, san Giuseppe Paese al. Oggi la popolazionevive un'emergenza umanitaria "difficile da raccontare" anche per padre Lutfi: "La situazione peggiora ogni giorno di più. Si ...Scomparso il sistema pluralistico, il paese fa i conti con l’impoverimento e l’autoritarismo politico. La popolazione è allo stremo ma non sconfitta, e cerca una via d’uscita. Leggi ...La pandemia e l'esplosione hanno aggravato la situazione del Paese, che ospita sul suo territorio 1,5 milioni di rifugiati siriani. A un anno dall'esplosione il video-racconto di Francesca Volpi per W ...