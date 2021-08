Highlights e gol Lazio-Meppen 1-1 | amichevole precampionato 2021 VIDEO

Leggi su sportface

(Di mercoledì 4 agosto 2021) Glie i gol di1-1, match valido comedel. I biancocelesti commettono un brutto passo falso contro la selezione della terza divisione tedesca, che imbriglia la squadra di Sarri e la costringe a un amaro 1-1. In vantaggio con Kruger, ilpoi concede il pareggio allacon Muriqi. Nel finale Immobile protagonista in negativo perché si mangia un rigore, espulso Correa. In alto le immagini salienti. @10 luisalberto chiude cosi il riscaldamento! #...