Giù le mani da latino e greco. I “dem” non sanno neppure che Martin Luther King leggeva Socrate (Di mercoledì 4 agosto 2021) latino e greco sono le ennesima vittime del politicamente corretto. Le lingue classiche, patrimonio della cultura italiana, sono finite nel mirino della “cancel culture”, che professa la cancellazione dal dibattito pubblico di personalità che sono state accusate di non rispettare, ora o in passato, le minoranze o di avere espresso opinioni discutibili nei confronti di determinati argomenti (in questo caso, gli autori classici nei confronti delle minoranze etniche). latino e greco, l’ipocrisia di chi vuole cancellare le lingue classiche Ne sono esempio recente, la Howard University, a Washington D.C., e l’università di ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 4 agosto 2021)sono le ennesima vittime del politicamente corretto. Le lingue classiche, patrimonio della cultura italiana, sono finite nel mirino della “cancel culture”, che professa la cancellazione dal dibattito pubblico di personalità che sono state accusate di non rispettare, ora o in passato, le minoranze o di avere espresso opinioni discutibili nei confronti di determinati argomenti (in questo caso, gli autori classici nei confronti delle minoranze etniche)., l’ipocrisia di chi vuole cancellare le lingue classiche Ne sono esempio recente, la Howard University, a Washington D.C., e l’università di ...

Advertising

VittorioSgarbi : Giù le mani dai bambini! Dall’Ungheria una scelta coraggiosa. - borghi_claudio : @William70478369 @ElisabettaSamm1 @GuidoDeMartini Come ho detto il mio primo emendamento sarà il 'giù le mani dai bambini' - LaStampa : “Giù le mani dai bambini”, “Non siamo lobotomizzati dai media”, “Stop alla dittatura sanitaria”: i No Green Pass an… - AdaLoffredo : RT @VittorioSgarbi: Giù le mani dai bambini! Dall’Ungheria una scelta coraggiosa. - SecolodItalia1 : Giù le mani da latino e greco. I “dem” non sanno neppure che Martin Luther King leggeva Socrate… -

Ultime Notizie dalla rete : Giù mani Il primo trailer di Cenerentola, il musical Prime Video con Camila Cabelo Il film è stato diretto da Kay Cannon (Giù le mani dalle nostre figlie), con James Corden (ideatore del progetto) collegato in chiave produttiva in compagnia di Leo Pearlman . Prima del passaggio a ...

Lego, grigliate, il tatuaggio e i lavori di casa: ecco chi è super Ganna Filippo Ganna è un fuoriclasse anche giù dalla sella. Nessuna parentela con quel Luigi che vinse il ... Sui giochi d'infanzia vincono a mani basse i mattoncini Lego ('Filippo ne va matto anche adesso, ...

Ma quale ius soli: giù le mani da Marcell Jacobs, italiano d’oro che ha rifiutato la cittadinanza americana Il Primato Nazionale Il film è stato diretto da Kay Cannon (ledalle nostre figlie), con James Corden (ideatore del progetto) collegato in chiave produttiva in compagnia di Leo Pearlman . Prima del passaggio a ...Filippo Ganna è un fuoriclasse anchedalla sella. Nessuna parentela con quel Luigi che vinse il ... Sui giochi d'infanzia vincono abasse i mattoncini Lego ('Filippo ne va matto anche adesso, ...