Frane e alluvioni nel lecchese, 120 persone evacuate da un campeggio di Dervio. Il Comune ai cittadini: "Non uscite di casa"

Forti e incessanti precipitazioni, Frane, alluvioni. Nel lecchese, nelle ultime ore, sono state evacuate 120 persone da un campeggio di Dervio per il pericolo proveniente dalla piena del Varrone e dalla massa di acqua accumulatasi nell'invaso della diga di Pagnona. A pochi giorni dalle Frane nel comasco in Lombardia si verifica così un altro degli eventi atmosferici anomali, ma sempre più frequenti negli ultimi anni, figlio del cambiamento climatico. Lo stato dell'invaso e del torrente vengono tenuti costantemente monitorati. Due anni fa una situazione ...

