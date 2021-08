Calciomercato Fiorentina | Sensi sblocca la cessione di Vlahovic?

(Di mercoledì 4 agosto 2021), l’Inter all’assalto di Dusanse parte Lukaku. Il centrocampista possibile contropartita nell’affare Come riferito da Tuttosport, l’Inter è già alla ricerca del post Lukaku. Se il centravanti belga dovesse ritornare al Chelsea, l’obiettivo numero uno dei nerazzurri sarebbe Dusan, per il quale però lachiede almeno 60 milioni di euro. Per abbassare la parte cash, Beppe Marotta starebbe pensando di inserire il cartellino di Stefanonell’affare. Il centrocampista è molto gradito al club viola, mentre Inzaghi, al momento, non lo ...

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Fiorentina

... Udinese - Ascoli ore 20.45 sul canale 20;- Cosenza ore 21.00 su Italia 1. Sabato ... SPORTEVAI - 04 - 08 - 2021 13:16: obiettivi dell'estate 2021 di Juve, Milan, InterTrattativa con l'Atalanta per Carraro , piace Gori dellaed è duello col Vicenza per Schiavone della Salernitana. Intanto la Figc ha svincolato tutti i calciatori che erano sotto contratto ...Al via la Coppa Italia su Mediaset. Il Biscione ha annunciato la programmazione delle prime partite che saranno mandate in onda.Si parte il 13 agosto: tutte le partite saranno trasmesse in esclusiva in chiaro sulle reti Mediaset e in live streaming su Mediaset Infinity ...