Atp Washington 2021 | programma e orari mercoledì 4 agosto con Nadal e Sinner

Il programma di mercoledì 4 agosto al torneo Atp 500 Washington 2021: ecco gli orari e l'ordine di gioco di giornata. Fari puntati soprattutto su Jannik Sinner, che scenderà sul cemento americano non prima delle 8.30 italiane per sfidare il finlandese Emil Ruusuvuori. Grande attesa anche per l'incontro tra Rafael Nadal e lo statunitense Jack Sock. Di seguito il programma di giornata con gli orari italiani. IL TABELLONE IL MONTEPREMI programma MERCOLEDI' 4 agosto Stadium Court A partire ...

